Homem coloca arma nas costas de motoentregador e rouba pizzas em Campo Grande

Motoentregador, de 37 anos, passou por uma situação delicada na noite desta segunda-feira (10) logo após ser rendido, ter uma arma apontada para suas costas e ver suas pizzas serem levadas por um assaltante na região do Loteamento Teruel, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que o pedido para o estabelecimento comercial chegou no nome de uma mulher, em que pedia duas pizzas e um refrigerante.

Porém, ao chegar no local, o motoentregador foi abordado pelo ladrão que colocou a arma nas costas e anunciou o assalto, levando as pizzas, o refrigerante e seu aparelho celular.

O ladrão afirmou que a vítima estava no endereço errado. O motoentregador explicou que o ladrão era baixo, moreno, trajava camiseta preta e casaco cor marrom, bermuda e chinelos, aparentando ser usuário de drogas.

O caso foi registrado como roubo majorado com emprego de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também