Polícia

Homem comete racismo contra mulher, avança contra PM e é baleado em Três Lagoas

Vítima de injúria vinha sendo chamada de 'macaca' e suspeito ainda agrediu um jovem com deficiência

08 dezembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Indivíduo foi socorrido e levado para o hospitalIndivíduo foi socorrido e levado para o hospital   (JPNews)
Homem, de 35 anos, foi baleado ao tentar tomar a arma de um policial militar na tarde deste domingo, dia 7, em Três Lagoas. Ele vinha sendo acusado de racismo contra uma mulher e de agressão contra um jovem com deficiência.

O tiro atingiu uma das pernas do homem, que foi detido e encaminhado para o Hospital Auxiliadora. Ele permanece internado sob escolta, mas não corre risco de morte.

Segundo informações do portal 24H News MS, o homem teria perseguido a vizinha com um facão e cometido injúria racial contra ela ao chama-lá de macaca, além de ameaçar "arrancar o pescoço" caso ela chamasse a Polícia Militar.

A situação causou pânico entre os moradores da região do bairro São Carlos. Quando os militares chegaram ao local, tentaram conversar com o homem, contudo ele passou a resistir, obrigando os policiais a usar munições de menor potencial ofensivo, como balas de borracha, além do uso de taser, mas sem sucesso.

O suspeito continuava agressivo e em determinado momento, partiu para cima de um policial e tentou tomar a arma do militar, onde um dos militares atirou e atingiu a perna do homem.

Ele foi socorrido pela própria equipe e encaminhado para a unidade hospitalar. Pelo local, a Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram os procedimentos de praxe.

