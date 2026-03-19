Homem condenado a 20 anos por estupro de vulnerÃ¡vel Ã© preso em JateÃ­

Homem, de 50 anos, com mandado de prisão, foi capturado em Jateí pela Polícia Civil na tarde de quarta-feira (18). Ele havia sido condenado por estupro de vulnerável, com pena de 20 anos em regime fechado.

A ordem judicial, expedida pela Vara Criminal da Comarca de Nova Andradina, foi cumprida pela Delegacia de Jateí, que localizou e prendeu o condenado.

Após a captura, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jateí para os procedimentos legais e, em seguida, colocado à disposição do Poder Judiciário para iniciar o cumprimento da pena no sistema prisional.

A ação integra as atividades da Polícia Civil voltadas à execução de decisões judiciais e ao enfrentamento de crimes graves no estado.

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