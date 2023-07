Homem de 57 anos morre afogado ao cair de barco de pesca em Três Lagoas

um homem, de 57 anos, morreu afogado no início da manhã deste domingo (9), após cair de um barco de pesca nas águas do rio Paraná. Comerciante de Três Lagoas, a 311 km de Campo Grande, Aparecido de Almeida Silva estava na companhia de outro homem, quando tudo aconteceu.

De acordo com o sobrevivente, de 37 anos, os dois haviam saído para pescar por volta das 5h50. A escuridão no percurso, a caminho de um ponto de pesca do rio, fez a dupla bater a embarcação contra boias de sinalização.

Com o impacto, os ocupantes caíram do barco. O sobrevivente diz ter nadado até uma boia e que viu quando “Cidão”, como era conhecido o dono de uma lanchonete da cidade, afundou na água.

Equipe do 5º Agrupamento do Corpo de Bombeiros foi acionada e, quando chegaram ao local, na região do bairro Jupiá, o corpo do comerciante já havia sido encontrado e estava em um barco. A Polícia Civil também foi acionada. *Com informações do g1.

