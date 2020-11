Homem de 58 anos é preso no Tijuca por tráfico de drogas

Matheus Rondon, com informações da assessoria

Na noite da quinta-feira (26), durante operações no bairro Jardim Tijuca, um homem de 58 anos foi preso em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, policiais civis do Grupo de Operações e Investigações (GOI) apreendeu drogas e dinheiro.

Os policiais avistaram no cruzamento das ruas Acauã com Aratinha, algumas pessoas no local conhecido como pé de manga, quando um indivíduo jogou ao solo uma pequena garrafa e dinheiro. Ao ser realizada a abordagem, foi constatado que dentro da garrafa dispensada havia 30 papelotes de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 51,00 em dinheiro trocado que também foi jogado ao solo.

O suspeito confessou aos policiais que comercializa drogas na região. Outro indivíduo também foi abordado. Em revista pessoal foi encontrada uma trouxinha de pasta base de cocaína que segundo ele acabara de comprar do rapaz detido anteriormente.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Cepol e a droga encaminhada para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) para as providências cabíveis.

