Homem deseja 'feliz dia das mulheres' a usuÃ¡rias e Ã© roubado na Orla FerroviÃ¡ria

Um homem, de 56 anos, procurou a delegacia nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (9) para relatar que foi roubado no início da noite desta quarta-feira (8), logo após desejar um feliz dia das mulheres para usuárias na região da Orla Ferroviária, entre as Rua Barão do Rio Branco e Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima passava pelo local frequentado por usuários de entorpecentes e após felicitar as mulheres ali presentes, foi abordado por um suspeito.

Ainda de acordo com o registro, o homem foi pego pelo pescoço, derrubado pelo ladrão que tomou sua carteira, fugindo logo na sequência. Logo após, ele foi ajudado por uma mulher.

Conforme a vítima, na carteira estavam documentos como RG, título de eleitor, cartão do SUS, certificado de reservista, cartões de bancos.

O caso foi registrado como roubo majorado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

