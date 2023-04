Homem diz ser delegado e aplica golpe em restaurante ao pedir marmita em Corumbá

Um golpista se passou por delegado para pedir marmita em restaurante e acabou dando um prejuízo de mais de R$ 200 a um restaurante de Corumbá durante o almoço de sábado (1°).

Conforme o boletim de ocorrência, um homem teria entrado em contato com o restaurante usando uma foto com distintivo e se identificando como ‘delegado Gustavo’. Logo, ele pediu três marmitex, um refrigerante e "troco" para 200 reais.

É aqui que a conversa começa a ficar estranha. Dizendo estar ‘atolado em serviço na delegacia’ o estelionatário disse para o restaurante passar o troco de R$ 113 via pix, já que ele entregaria uma nota de 200 reais ao motoboy.

Momentos depois, ele pediu mais uma transferência de R$ 100 contando a mesma história. As duas transferências foram feitas e em seguida o golpista pediu o contato do motoentregador, agradeceu e saiu do aplicativo.

Quando o entregador saiu com o pedido, o golpista entrou em contato de outro número, dessa vez pedindo para que ele não entrasse na delegacia. O trabalhador então desconfiou e entrou na unidade policial, sendo informado de que nenhum delegado chamado Gustavo trabalhava ali, percebendo então que o estabelecimento teria sido vítima de um golpe.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, como estelionato.

