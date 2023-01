Homem é agredido a pauladas e socorrido por amigo na Capital

Um homem, de 40 anos, foi socorrido por um amigo no final da tarde de quarta-feira (25) após ser agredido com golpes de pauladas na região do bairro Jockey Club, em Campo Grande. No entanto, devido ao socorro ele foi deixado em sua casa e posteriormente encontrado caído no quintal do imóvel no Jardim Canguru.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 17h e a vítima foi encontrada com bastante sangue na cabeça pela Polícia Militar.

Familiares apontaram sobre as agressões e explicaram que o amigo que socorreu o homem o trouxe de volta e por isso decidiram acionar os militares e também o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), no qual realizou o atendimento e encaminhou a vítima para a Santa Casa.

Ainda conforme o registro, o homem teria feito o uso de drogas durante o dia.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também