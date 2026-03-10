Menu
PolÃ­cia

Homem Ã© agredido a tijoladas no Centro de Campo Grande

Mesmo ferida, a vÃ­tima caminhou atÃ© um bar para pedir socorro

10 marÃ§o 2026 - 18h11Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

Um homem de 30 anos ficou ferido após ser agredido na madrugada desta terça-feira (10), em Campo Grande. 

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de agressão na Rua Rui Barbosa, nas proximidades da Avenida Afonso Pena. Quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já prestava atendimento à vítima.

O homem apresentava sangramento na região da nuca causado por um ferimento perfurocortante e havia suspeita de fratura nas costelas. Apesar dos ferimentos, ele estava consciente no momento do socorro.

De acordo com o relato da vítima aos policiais e socorristas, ele foi atingido com um tijolo por um homem desconhecido. Ele afirmou que não sabe quem é o autor da agressão nem qual teria sido a motivação do ataque.

Após ser ferido, o homem caminhou pela Rua Rui Barbosa em direção à Avenida Eduardo Elias Zahran em busca de ajuda. Ele parou em frente a um bar, onde pessoas que estavam no local acionaram as autoridades.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa. 

Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

