Homem é agredido após se desentender com cliente em bar de Campo Grande

Homem, de 37 anos, foi agredido com um chute no estômago após se desentender com um cliente em um bar no Jardim Presidente, em Campo Grande, na noite deste domingo (3).

Conforme consta no boletim de ocorrência, a vítima estava no estabelecimento até que em determinado momento ele começou a ter uma desavença com um cliente, que reagiu à situação e deu um pontapé em seu estômago.

O homem, após receber o golpe, caiu no chão e permaneceu assim até a chegada da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi transportado para a Santa Casa.

Não foi repassado o estado de saúde da vítima e pelo local, a polícia não conseguiu muitos detalhes sobre a situação. Os militares chegaram a conversar com a irmã da vítima, mas como ela estava bastante nervosa com o caso, não conseguiu dar mais informações.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

