Homem é agredido com golpe de machete na cabeça e socorrido em estado grave em Dourados

Homem, de 33 anos, ficou gravemente ferido depois de ser agredido com um golpe de machete no lado esquerdo da cabeça. O caso aconteceu durante a noite de segunda-feira (18), na Aldeia Bororó, Reserva Indígena do município de Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, após ser atingido pelo golpe o homem foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), sendo encaminhado para o Hospital da Vida.

Apesar disso, o estado de saúde dele, a motivação e a dinâmica da tentativa de assassinato não chegaram a ser divulgadas. Ainda segundo o registro policial, o suspeito de cometer o crime é um rapaz de 19 anos.

Policiais militares fizeram rondas pela região, para tentar localizar o jovem, mas até o momento não tiveram sucesso. O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como lesão corporal dolosa.

