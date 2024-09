Homem é agredido com socos após não deixar o filho dormir com os avó

Um rapaz, de 29 anos, foi agredido pelo sogro durante a noite de segunda-feira (2), na cidade de Nova Andradina, localizada a 298km de Campo Grande.

Conforme o site Jornal da Nova, a vítima teria levado o filho, de apenas 5 anos, para passar o dia na casa dos sogros. Durante a noite, ele pediu para a esposa ir buscar as crianças, para dormirem em casa.

Porém, o autor foi até a casa do casal e empurrou a vítima. Ao cair, o homem subiu em cima do rapaz, passando a dor socos em sua boca. Enquanto agredia o genro ele dizia: “O neto é meu, ele vai dormir essa noite com a gente sim".

Assustado, depois de conseguir escapar das agressões a vítima saiu correndo para pedir ajuda a Polícia Militar, sendo encaminhado para o Hospital Regional, pois estava com ferimentos aparentes.

Para as autoridades, ele detalhou não ter agredido o sogro durante a confusão. Além disso, manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor.

Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

