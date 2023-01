Homem é agredido por desafeto ao ser cobrado por dívida na Capital

Um homem, de 42 anos, procurou atendimento médico no final da noite de domingo (8), logo após ser agredido pelo seu desafeto ao ser cobrado por uma dívida. O caso aconteceu próximo ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia deixado a residência de um amigo às 22h, quando cruzou com o suspeito, que passaram a discutir por conta da dívida e logo foi agredido.

O homem recebeu golpes com uma chave de roda na cabeça, teve arranhões nas costas e nas pernas, além de uma lesão na mão esquerda. O suspeito em nenhum momento indicava parar com as agressões, até que a vítima conseguiu ajuda na via pública.

Após conseguir fugir, ele buscou atendimento na Santa Casa, onde permaneceu sob supervisão médica. A Polícia Militar compareceu no hospital e colheu todos os detalhes com a vítima.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

