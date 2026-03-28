Homem é alvo de disparos e escapa da morte ao cobrar dívida de suspeito na Capital

Homem, de 33 anos, escapou de ser atingido por disparos de arma de fogo, durante a tarde desta sexta-feira, dia 27, após cobrar a dívida de um suspeito, de 34 anos, que já perdurava por um ano, na Vila Serradinho, em Campo Grande.

A vítima se aproximou do suspeito para cobrar o pagamento de um valor que este devia à mãe da vítima. Durante a discussão, o autor sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos em direção à vítima, que conseguiu escapar ao correr para sua motocicleta.

Segundo o boletim de ocorrência, os disparos não atingiram a vítima por circunstâncias alheias à vontade do autor. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, realizando o atendimento inicial da ocorrência.

Após a saída da guarnição, a vítima retornou à área em busca de câmeras de monitoramento que pudessem registrar o episódio. Durante a verificação, encontrou um estojo de munição deflagrado calibre 380, que foi recolhido e apresentado à polícia.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

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