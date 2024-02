Homem é alvo de tiros após ser acusado de aliciar adolescente na Capital

Homem, de 51 anos, foi alvo de um atentado a tiros na noite deste sábado (10) após ser acusado de aliciar uma adolescente, de 14 anos, no Conjunto Habitacional Nascente do Segredo, em Campo Grande. O suspeito dos disparos seria o tio da garota.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima conseguiu escapar dos disparos após fugir para uma área de mata, onde ficou escondido até a chegada da Polícia Militar.

A situação teria sido antecedida por uma discussão entre as duas partes na frente da residência do suspeito. A Polícia Militar ainda conversou com testemunhas sobre a versão dos fatos e ouviu do pai do suspeito que a vítima é quem iniciou a confusão, tentando acertar facadas no seu filho.

Nenhuma das duas pessoas precisaram de atendimento médico. A polícia chegou a fazer diligências para procurar o suspeito, mas sem sucesso.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também