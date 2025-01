Homem é apedrejado e agredido com pauladas após assustar a neta com soco no portão

Um homem, de 35 anos, foi agredido pelo genro durante a madrugada do dia 1° de janeiro após um desentendimento ocorrido no Parque do Lageado, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que estava em casa bebendo quando ficou alterado e bateu no portão de casa para ir dormir. Porém, a ação assustou a neta da sua namorada, de apenas 9 anos.

Por conta disso, ela foi chamar seu pai, que chegou ao local ainda mais alterado dizendo. “Você agrediu minha filha e a vó dela?”, passando a jogar predas contra a vítima. Ainda durante a confusão, o autor pegou um pedaço de madeira e acertou o rapaz, o deixando com várias lesões no braço esquerdo, pescoço e um corte na cabeça.

Ao ver que o sogro estava se defendendo, o autor fez ameaças dizendo que iria matá-lo. Para a polícia, a vítima disse que não agrediu nenhum familiar e manifestou o desejo de representar contra o genro.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também