Homem é assassinado pela esposa e colocado em posição de crucifixo em Rio Verde

Antônio Ediezio Senarega Lopes, de 49 anos, foi encontrado morto em posição de crucifixo durante a manhã de sábado (24), em uma fazenda localizada a aproximadamente 50 km da cidade de Rio Verde de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, a Polícia Militar foi acionada durante a noite pelo gerente da fazenda. Ele contou que um casal que trabalhava no local havia começado uma briga e o homem teria sido morto com um golpe de faca.

Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram o corpo da vítima em uma das varandas da casa. Segundo a descrição feita pelo site Rio Verde News, Antônio foi deixado em meio a uma poça de sangue, em posição de crucifixo, ou seja, com os braços abertos e um pé sobre o outro.

A Polícia Civil colheu informações a respeito da autora na cena do crime, mas ela não chegou a ser localizada inicialmente, pois teria fugido com um trator da fazenda. Durante diligências, os policiais encontraram o rastro do trator, mas como chovia muito, tiveram dificuldade em seguir nas buscas.

No entanto, as equipes continuaram até encontrar o veículo abandonado próximo a uma área de mata. No entorno, eles avistaram pegadas de duas pessoas. Depois de três horas de buscas, os militares acabaram encontrando a autora e o filho do casal.

Quando questionada, ele confessou ter esfaqueado o marido durante uma briga. Aos policiais, ela contou que agiu em legítima defesa depois de ter sido agredida. O filho do casal disse não ter presenciado o homicídio, pois estava dormindo quando tudo aconteceu.

A respeito da posição em que Antônio foi encontrado, a autora e o filho apresentaram versões diferentes. Enquanto ela dizia que o jovem virou o pai em meio ao desespero, fazendo ele ficar daquele jeito, o rapaz contou que quando foi verificar encontrou o homem já em forma de crucifixo e depois foi ajudar a mãe a fugir.

Diante da situação, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado como homicídio simples. A faca utilizada pela autora no assassinato foi recolhida pela Perícia Técnica.

