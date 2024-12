Homem é atacado com facadas em discussão com ex-colegas em Dourados

Um homem identificado por Adilson Davilos Franco, de 28 anos, foi atacado com vários golpes de faca em uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (26), no bairro Altos do Indaiá, em Dourados.

Segundo informações do Dourados Agora, Adilson se envolveu em uma briga com os dois suspeitos, que seriam ex-colegas de trabalho, na rua Ivo Alves Rocha, quando um deles desferiu os golpes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o socorreu ao Hospital da Vida, onde ele segue internado em estado grave.

A polícia foi chamada ao local e iniciou as investigações. Até o momento, os suspeitos não foram localizados, e a motivação do crime ainda está sendo apurada.

