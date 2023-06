Homem é atacado por desconhecidos com golpes de facão no Parque do Lageado

Um homem, de 38 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na madrugada desta quarta-feira (28) após ser atacado com golpes de facão por indivíduos que desceram de um veículo, na rua Armando Franco, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que seguia para a sua casa pela via pública, quando em determinado momento, alguns indivíduos desceram de um Volkswagen Gol, modelo G3, de cor prata, armados com facão.

O homem se lembra que um dos suspeitos indagou que "ele era o cara" e logo passaram a desferir golpes na sua cabeça, braço e perna. Uma moradora e testemunha escutou o barulho e saiu na rua para verificar a situação, encontrando a vítima toda ensanguentada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela testemunha e o homem encaminhado para a Santa Casa. A Polícia Militar esteve no local da ocorrência colhendo detalhes com a vítima para tentar chegar aos suspeitos.

O caso foi encaminhado para a delegacia e registrado como tentativa de homicídio.

