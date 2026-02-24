Homem é atacado por pitbull e sofre laceração na panturrilha no Jardim Noroeste

Homem, de 59 anos, ficou gravemente ferido ao ser atacado por um cão da raça pitbull, na manhã desta terça-feira, dia 24, na rua Senador Vergueiro, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Ele sofreu ferimentos lacerantes na panturrilha esquerda e também nos antebraços direito e esquerdo, sendo socorrido por uma viatura do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi informada da situação pelos militares dos Bombeiros, avisando que a vítima já estaria a caminho da unidade hospitalar.

Porém, foi informado que não foi possível localizar os cães envolvidos, tampouco os proprietários dos animais e até mesmo a residência onde eles conviviam.

O caso foi levado ao conhecimento da delegacia, que registrou o fato como omissão de cautela na guarda ou condução de animais e lesão corporal culposa.

