Menu
Menu Busca terça, 24 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Polícia

Homem é atacado por pitbull e sofre laceração na panturrilha no Jardim Noroeste

Ele também ficou com ferimentos graves nos antebraços direito e esquerdo

24 fevereiro 2026 - 16h23Luiz Vinicius
Imagem ilustrativa | Cão da raça pitbullImagem ilustrativa | Cão da raça pitbull   (Reprodução)

Homem, de 59 anos, ficou gravemente ferido ao ser atacado por um cão da raça pitbull, na manhã desta terça-feira, dia 24, na rua Senador Vergueiro, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Ele sofreu ferimentos lacerantes na panturrilha esquerda e também nos antebraços direito e esquerdo, sendo socorrido por uma viatura do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi informada da situação pelos militares dos Bombeiros, avisando que a vítima já estaria a caminho da unidade hospitalar.

Porém, foi informado que não foi possível localizar os cães envolvidos, tampouco os proprietários dos animais e até mesmo a residência onde eles conviviam.

O caso foi levado ao conhecimento da delegacia, que registrou o fato como omissão de cautela na guarda ou condução de animais e lesão corporal culposa.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Roubo aconteceu em janeiro
Polícia
VÍDEO: Suspeitos de roubar posto de combustível são presos em Naviraí
Após a prisão em flagrante o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia e permanece à disposição da Justiça
Polícia
Líder de organização que ostentava "disciplina" é preso com 48 porções de drogas em Bataguassu
Nilza foi morta com um golpe de faca
Polícia
Marido e filho são presos temporariamente sob a suspeita de feminicídio em Coxim
Claudecir chegou a ser socorrido, mas morreu no dia seguinte
Polícia
Homem é morto a facadas e suspeito é preso pela PM em Novo Horizonte do Sul
Polícia de MS contou com ajuda da Polícia de SP
Polícia
Condenado por lesão corporal grave em MS é preso durante operação em São Paulo
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande
Motorista de app é sequestrado após aceitar corrida de R$ 900 para interior de MS
Polícia
Motorista de app é sequestrado após aceitar corrida de R$ 900 para interior de MS
Foto ilustrativa | Criança no colo do pai
Polícia
Campo-grandense denuncia ex por levar filha a SP e só devolver com ordem judicial
Prisão foi feita pela Polícia Militar
Polícia
Mulher é vítima de tentativa de feminicídio e suspeito é preso em Rio Verde
Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul
Polícia
Mulher é agredida pelo padrasto durante festa em Chapadão do Sul

Mais Lidas

Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Gabrielly Gonzalez
Cidade
Campo Grande afunda a cada chuva e escancara problema crônico na infraestrutura