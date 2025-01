Homem é atingido por tiro acidental ao manusear arma em Corumbá

Homem, de 40 anos, acabou se ferindo ao manusear uma arma de fogo durante a tarde de terça-feira (7), em seu sítio, localizado na BR-262, em Corumbá.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada para ir até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) localizada no bairro Guatós, onde uma vítima de ferimento por arma de fogo teria dado entrada.

O homem então contou que a arma é usada para fazer a segurança da propriedade. Mesmo travada, o disparo acabou sendo efetuado enquanto ele a manuseava. O tiro atingiu seu dedo indicador esquerdo.

Já ferido, ele ligou para esposa ir buscá-lo e levá-lo à UPA. Com autorização da mulher, os militares foram até o sítio e encontraram o revólver de calibre 22 com numeração. No tambor estavam uma munição deflagrada e outras cinco intactas.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado pelas autoridades.

