Homem é atropelado e espancado com barra de ferro pelo ex-enteado na Capital

Um homem, de 47 anos, precisou ser internado na Santa Casa após ser atropelado e agredido com barra de ferro pelo seu ex-enteado, de 35 anos, na noite de domingo (2), em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que iria devolver um acessório de pesca para seu ex-enteado e isso gerou um desentendimento entre eles, provocando as agressões e o atropelamento.

Para a Polícia Militar, a vítima relatou que sofreu uma fratura na perna esquerda e possível fratura em uma das costelas.

O suspeito ainda não foi localizado. O homem permanece internado no hospital.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

