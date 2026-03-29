AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva

Um homem, ainda não identificado, foi baleado ao atacar a Polícia Militar durante uma confusão na Avenida Nossa Senhora do Bonfim, localizada no Bairro Estrela Dalva, em Campo Grande.
Conforme o apurado pela reportagem, a equipe estava fazendo abordagens próximo ao posto de saúde do bairro, quando o suspeito teria atacado policiais de uma das guarnições.
Diante da situação, para conter o homem, os policiais efetuaram um disparo de contenção na perna do suspeito. Ele foi então socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.
O JD1 acompanha o caso e trará mais detalhes sobre o ocorrido em breve.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Jovem é esfaqueado no peito após se envolver em briga com mulher em Campo Grande
Polícia
Polícia Militar prende suspeito de tentativa de feminicídio em Campo Grande
Polícia
Briga por motivos passionais termina com homem esfaqueado 15 vezes em Laguna Carapã
Polícia
Desaparecido há dias, homem é encontrado morto em residência do Nova Lima
Polícia
Dois homens ficam feridos em atentado em frente a conveniência em Campo Grande
Polícia
Ao pedir água, sorveteiro entra em residência e estupra jovem em Deodápolis
Polícia
Homem é contido por vizinhos após tentar estuprar menino de 13 anos na Capital
Polícia
VÍDEO: Vizinhas trocam socos e puxões de cabelo durante briga em Sidrolândia
Polícia
Após recuo do Chile, Lula mantém apoio a Bachelet para chefiar a ONU
Polícia