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AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva

O suspeito foi atingido na perna, sendo socorrido logo após a confusão

29 março 2026 - 20h16Brenda Assis e Vinícius Santos    atualizado em 29/03/2026 às 20h18

Um homem, ainda não identificado, foi baleado ao atacar a Polícia Militar durante uma confusão na Avenida Nossa Senhora do Bonfim, localizada no Bairro Estrela Dalva, em Campo Grande. 

Conforme o apurado pela reportagem, a equipe estava fazendo abordagens próximo ao posto de saúde do bairro, quando o suspeito teria atacado policiais de uma das guarnições. 

Diante da situação, para conter o homem, os policiais efetuaram um disparo de contenção na perna do suspeito. Ele foi então socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. 

O JD1 acompanha o caso e trará mais detalhes sobre o ocorrido em breve.

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