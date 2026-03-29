AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva

Brenda Assis e Vinícius Santos atualizado em 29/03/2026 às 20h18

Um homem, ainda não identificado, foi baleado ao atacar a Polícia Militar durante uma confusão na Avenida Nossa Senhora do Bonfim, localizada no Bairro Estrela Dalva, em Campo Grande.

Conforme o apurado pela reportagem, a equipe estava fazendo abordagens próximo ao posto de saúde do bairro, quando o suspeito teria atacado policiais de uma das guarnições.

Diante da situação, para conter o homem, os policiais efetuaram um disparo de contenção na perna do suspeito. Ele foi então socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.

O JD1 acompanha o caso e trará mais detalhes sobre o ocorrido em breve.

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