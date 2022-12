Homem é baleado no braço na Mata do Jacinto

Um homem, ainda não identificado, foi baleado no braço durante uma confusão no final da tarde de quinta-feira (29), na rua Paulo Tognini, na Mata do Jacinto.

De acordo com as informações apuradas pelo JD1, a vítima teria se envolvido em uma briga na rua Jamil Basmage. No entanto, a confusão continuou até o local onde ele foi atingido pelo disparo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro ao homem. Equipes da Polícia Militar, através do Batalhão de Choque, esteve pelo local para fazer os levantamentos a respeito do caso.

O autor do disparo não foi localizado até o momento e a motivação da briga segue desconhecida.

