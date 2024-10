Homem é baleado por dívida de boné em Coxim

Pedro Molina, com informações do Dourados News

Um homem, de 18 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada de quinta-feira (17), em Coxim, ao ser baleado no braço após uma discussão motivada por uma dívida de R$ 70 relacionada à venda de bonés e essências.

Equipes de socorro foram acionadas e encaminharam o rapaz ao Hospital Regional Alvaro Fontoura, ainda em Coxim, no entanto, devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para Campo Grande.

Durante as diligências no local, os investigadores identificaram o autor do crime, um homem de 41 anos, que já havia fugido do local.

Após os procedimentos necessários, a equipe retornou à residência do autor, onde ele foi localizado e preso. Durante revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de maconha em sua posse.

Durante busca em seu quarto, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 com numeração raspada, além de outra porção de maconha, nove munições de calibre .38 intactas e uma cápsula deflagrada.

Aos policiais, o homem confessou o crime, detalhando que realizou o disparo de dentro do estabelecimento, enquanto a vítima estava na calçada, e que a motivação do crime seria uma dívida de aproximadamente R$ 70, relacionada à venda de bonés e essências.

O caso segue em investigação.

