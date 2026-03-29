Homem é contido por vizinhos após tentar estuprar menino de 13 anos na Capital

Um homem de 35 anos foi contido por vizinhos após tentar estuprar um menino de 13 anos na noite de ontem (28), em um bairro não divulgado de Campo Grande. A ação rápida de populares impediu o crime e o autor foi preso.

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe da vítima relatou que seu filho havia saído para comprar refrigerante em uma conveniência e demorou a voltar. Ao sair em busca do menor, encontrou o filho correndo em sua direção, enquanto o suspeito saía do terreno com as partes íntimas à mostra.

Vizinhos e populares amarraram o suspeito até a chegada da Polícia Militar. O suspeito apresentava escoriações no corpo e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tiradentes para receber atendimento médico.

A Polícia Militar informou que o suspeito possui um registro de evasão do sistema prisional e foi encaminhado para a delegacia para responder pelo crime de estupro de vulnerável e evasão.

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