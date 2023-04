Homem é encontrado amarrado e com tiro na cabeça 'escondido' dentro de carro

Um boliviado, identificado como Ruddy Edil Sandoval Suarez, de 37 anos, foi encontrado morto dentro de um Toyota/FJ Cruiser, durante a madrugada desta quinta-feira (30), na rua Rui Barbosa, bairro Industrial, em Corumbá. A vítima estava amordaçado e com mãos amarradas.

De acordo com o site Diário Corumbaense, uma testemunha passava pelo local quando avistou o corpo. A testemunha informou que o veículo estava abandonado na via pública, pois havia passado pelo local duas vezes, uma por volta das 17h de ontem e outra às 02h30 e o carro estava exatamente como da primeira vez, com os faróis acesos.

O corpo foi encontrado dentro do carro, amordaçado, com as mãos amarradas e com ferimento por disparo de arma de fogo na cabeça, mais precisamente na região da nuca.

A suspeita é de que Ruddy tenha sido desovado no local após ter sido assassinado.

Além das equipes da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia estiveram na cena do crime para fazer as investigações iniciais sobre o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também