Homem Ã© encontrado desacordado na rua e com sinais de agressÃ£o no Buriti

Um homem, de 48 anos, foi encontrado desacordado por populares em uma rua do Núcleo Habitacional Buriti, em Campo Grande. Ele estava com sinais de agressão, já que eram visíveis lesões na boca, nariz e em outras partes do corpo.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava também com hematomas nas costas e com um grande sangramento na boca. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) é quem realizou o atendimento médico do homem.

A Polícia Militar foi acionada, mas não encontrou nenhum suspeito. Durante o atendimento a ocorrência, a irmã da vítima, de 54 anos, conversou com os militares e explicou que a vítima sofre de alcoolismo e frequenta bares e botecos nas imediações, já que mora sozinho.

Por conta das lesões, o homem foi encaminhado para a Santa Casa, consciente, porém, desorientado. A polícia efetuou rondas pelo local, mas não encontrou nenhum suspeito.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também