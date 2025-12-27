Menu
Homem é encontrado ferido e com unhas arrancadas em distito de Rio Brilhante

A vítima foi transferida em estado gravíssimo para hospital em Dourados

27 dezembro 2025 - 13h53
Hospital da VidaHospital da Vida   (MPMS)

Um homem identificado como Elcio de Souza Cabreira, de 25 anos foi encontrado gravemente ferido na madrugada de sábado (27), no distrito de Prudente Thomaz (Aroeira), em Rio Brilhante, e permanece internado em estado gravíssimo.

Segundo as informações do jornalista Cido Costa, Elcio apresentava múltiplas lesões pelo corpo e na cabeça, além de unhas arrancadas. Ele foi socorrido por uma ambulância e encaminhado inicialmente ao hospital local. Devido à gravidade do quadro, o paciente foi transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, onde permanece intubado.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias em que a vítima foi encontrada nem sobre a autoria das agressões. O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais.

