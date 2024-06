Homem é encontrado morto às margens da BR-163, em São Gabriel do Oeste

O corpo de Elidimar Machado da Silva, de 44 anos, foi encontrado às margens da KM 618, da BR-163, a saída de São Gabriel do Oeste para Rio Verde de MT, na noite de segunda-feira (17).

Conforme as informações iniciais, do site Veja Folha MS, o homem estava na cidade de São Gabriel do Oeste a trabalho, mas era natural do município de Terenos.

Não existem informações a respeito das condições em que a vítima estava, quando foi encontrado por populares que passavam pelo local.

O caso foi atendido pelas autoridades locais, sendo registrado como morte a esclarecer.

