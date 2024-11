Homem é encontrado morto às margens de estrada em Coronel Sapucaia

Um jovem, de 26 anos, foi encontrado morto em um local abandonado durante as primeiras horas da quinta-feira (31), no Bairro Vila Nova, localizado em Coronel Sapucaia.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Rua Aurélio Escurra, onde uma pessoa estaria morta. Ao chegar, eles encontraram a vítima no acostamento da via.

Por ser uma área erma, sem moradores e câmeras de segurança, os policiais não conseguiram mais detalhes sobre o que teria acontecido com a vítima.

O irmão do rapaz contou para as autoridades a última vez em que foi visto, o jovem estava na garupa de uma moto andando pela região no final da tarde de quarta-feira (30). Entretanto, ele não soube dizer quem era o piloto do veículo.

Ainda em seu relato, a irmã da vítima explicou que o rapaz estava trabalhando em uma fazenda no distrito de Capitan Bado, no Paraguai, há dois meses. Ele ainda era usuário de drogas.

O caso foi então registrado como morte a esclarecer, na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

