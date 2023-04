Homem é encontrado morto com lesão na cabeça no Parati

Na manhã desta quarta-feira (12), Luciano Bispo de Souza, de 44 anos, foi encontrado em uma residência nas imediações de um condomínio na rua da Divisão, no Jardim Parati, em Campo Grande. Ele estava com uma lesão na cabeça.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima era usuária de drogas e teria sido agredida com um pedaço de vergalhão no dia anterior por um indivíduo conhecido como 'Perna', detido por um pessoa.

Familiares tentaram levá-lo para atendimento médico, mas Luciano recusou ajuda, alegando que só estava com dor de cabeça por causa da agressão.

A vítima foi pernoitar em uma casa dos familiares no condomínio, quando foi encontrado sem vida por um segurança na manhã de hoje.

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

