Homem é encontrado morto com rosto ferido por pedradas no Noroeste

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com ferimentos de pedradas no rosto, na madrugada deste domingo (1), na Rua Custódio de Mello, Jardim Noroeste, em Campo Grande. O caso foi registrado como homicídio simples.

Conforme a ocorrência, por volta das 4h, a polícia foi acionada para um achado de cadáver, onde a vítima já tinha sido atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e constatado óbito.

A equipe de perícia esteve no local, juntamente com o GOI (Grupo de Operações e Investigações), que verificou que a vítima foi ferido por um bloco de pedra no rosto. Ainda não há informação sobre a motivação para o crime, nem se o suspeito foi identificado.

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac Centro.

