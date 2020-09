Homem é encontrado morto com tiro no ombro em conveniência no Zé Pereira

Na manhã desta segunda-feira (21) foi encontrado morto dentro de uma conveniência no bairro Zé Pereira em Campo Grande, um homem identificado como Eudes Fonseca Vieira de 54 anos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas Eudes já estava sem vida.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime teria acontecido por volta das 3 horas da madrugada desta segunda (21), quando o socorro foi acionado. A polícia foi acionada, mas quando os peritos chegaram ao local encontraram o corpo de Eudes caído do lado de dentro do portão da conveniência com um tiro no ombro. A motocicleta da dele estava estacionada na frente ao local.

Um veículo que estava estacionado na rua foi atingindo por um disparo de arma de fogo. O projétil foi apreendido pela polícia, os militares também apreenderam R$ 63 que estavam dentro da conveniência.

Segundo a polícia, no local há câmeras de segurança que podem ter gravado a fuga dos possíveis autores do crime, que ainda não foram identificados.

O Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, como homicídio simples, mas será investigado pela 7ª DP.

Deixe seu Comentário

Leia Também