Homem é encontrado morto com um tiro na cabeça no Guanandi

Um homem não identificado, com cerca de 38 anos, foi encontrado morto na rua na região do bairro Guanandi na madrugada deste domingo (14).



O corpo foi encontrado por uma testemunha que acionou a polícia, uma equipe de plantão da Delegacia de Pronto Atendimento da Depac Cepol foi até o local onde já se encontrava uma equipe da Delegacia de Homicídios que constatou que a vítima se tratava de um homem que foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça do lado direito do rosto próximo ao olho.



O homem possui uma tatuagem no braço esquerdo escrito "Neide" e um escorpião no braço direito. No local não foram recolhidos os vestígios e nem houve testemunhas do crime. No entanto, a Polícia civil investiga o caso irá analisar vídeos de câmeras de monitoramento da região.

