Homem é encontrado morto dentro de casa no Macaúbas

Wilsson Moraes Martins, de 62 anos, conhecido como “Nene”, foi encontrado morto dentro de sua residência, na Rua Martines, no bairro Jardim Macaúbas, em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (17).

Uma prima da vítima informou que o homem sofria de câncer de esôfago há mais de 10 anos, morava sozinho e recebia tratamento paliativo, que focava em seu bem-estar e evitar os efeitos colaterais do tratamento da doença. Vizinhos também informaram que a vítima não trabalhava.

Conhecidos de Wilsson acionaram a Polícia Militar após ligarem para a vítima diversas vezes ao longo do dia e não serem atendidos, o que despertou preocupação.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi encontrado sem sinais de violência, e de acordo com análise preliminar do estado do corpo, é provável que a vítima tenha tido uma crise e falecido na noite de ontem.

A Polícia Militar, a Polícia Cientifica, a Pax e uma equipe da Santa Casa estiveram no local para realizar a retirada do corpo.

