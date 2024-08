Homem é encontrado morto no meio da rua no Jardim das Macaúbas

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no meio da rua, durante a madrugada deste sábado (17), em uma via do Jardim das Macaúbas, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, populares visualizaram o homem andando e de repente, caiu na rua se debatendo, já caindo sem vida. Algumas pessoas retiraram ele da rua e colocaram numa calçada.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou o óbito, indicando que não havia sinais de violência no corpo, mas que não encontrou nenhum documento ou algo que pudesse identificar a vítima.

Testemunhas afirmaram que não o conhecem e que apenas já observaram ele andar em outras ocasiões pela região. A Polícia Civil e a Polícia Científica, além da Polícia Militar, estiveram no local.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

