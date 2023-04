Homem é encontrado sangrando em calçada após ser esfaqueado na cabeça

Homem, de 34 anos, foi encontrado esfaqueado por um ciclista durante o começo da noite de domingo (2), em Jardim. Por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima precisaria ser transferida para Campo Grande com urgência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital da cidade onde um rapaz esfaqueado havia dado entrada. Ao chegar na unidade de saúde, a equipe conversou com um atendente.

O mesmo relatou que duas pessoas haviam chegado em uma bicicleta, sendo que uma delas estava esfaqueada. No entanto, o outro homem contou apenas que estava passando quando viu a vítima caída na calçada, o levando até o hospital.

Em visível estado de embriaguez, a vítima foi atendida com cortes profundos no braço esquerdo e na cabeça. Por conta da gravidade dos ferimentos, ele precisaria ser transferido para Campo Grande com urgência.

O caso foi registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil de Jardim como homicídio simples na forma tentada.

