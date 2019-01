Homem é agredido e deixado de cueca no Parque dos Poderes

Por volta das 21h30 de sábado (5), um homem identificado apenas como Jhonny, foi encontrado caído somente de cueca e com ferimentos no rosto. Ele estava nas imediações da rua Do Poeta, no Parque dos Poderes em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, ele estava desorientado e não soube informar a polícia militar sobre o que havia ocorrido, nem soube dizer o nome completo.

A vítima foi encaminhada até a Santa Casa para cuidados médicos e os policiais não encontraram suspeitos nas imediações do parque. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

