Corpo de professor é encontrado na zona rural

O professor de filosofia, Paulo Henrique Costa dos Santos, 23 anos, desaparecido desde ás 13h de quarta-feira (26), da cidade de Glória de Dourados foi encontrado morto próximo ao carro de sua propriedade, na região do trevo de Novo Horizonte do Sul na manhã desta quinta-feira (27). Tudo indica que ele tenha cometido suicídio por enforcamento.

Ao JD1 Notícias, uma amiga da família disse que a filha dela é amiga de infância do professor e na semana passada flagrou o mesmo com uma marca de corda no pescoço. A jovem tirou uma foto, mas não quis contar sobre o ocorrido para não preocupar a família.

Segundo a mulher, informações constam que o professor teria comprado uma corda de quatro metros e uma lata de cerveja. A família está se deslocando para o local onde o carro e o corpo foram encontrados. Ela disse que existe a possibilidade do professor ter se enforcado ou cortado os pulsos com a lata, o que ainda não foi confirmado.

Policiais civis e da perícia técnica estão no local e em breve mais informações do caso serão divulgadas.

(Editadas ás 11h20 para correção de informações)

