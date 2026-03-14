Homem Ã© encontro morto em terreno baldio dias apÃ³s cair de Ã¡rvore em Campo Grande

Homem, ainda sem identificação, foi encontrado morto em um terreno baldio no Jardim Tijuca, na noite desta sexta-feira, dia 13, dias após ter caído de uma árvore.

A vítima apresentava extrema magreza e testemunhas relataram que a pessoa era usuária de drogas. O local em que ele se encontrava era um imóvel abandonado, com apenas paredes, sem teto, paredes, janelas e portas.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar ouviu uma testemunha relatando que no período da manhã, o homem passou pelo seu comércio. A questão da queda da árvore aconteceu na semana passada, quando ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O Corpo de Bombeiros foi acionado, compareceu ao local e constatou o óbito, indicando não haver sinais de violência no corpo. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como morte por causa indeterminada.

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