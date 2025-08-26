Menu
Homem é esfaqueado após enviar mensagens para mãe do vizinho no Los Angeles

O autor foi preso em flagrante e admitiu o crime, enquanto a vítima foi levada com ferimentos graves para a Santa Casa de Campo Grande

26 agosto 2025 - 08h10Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

Um homem de 49 anos foi esfaqueado na noite desta segunda-feira (25) na Rua Cassim Contar, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A vítima, identificada como Claudemir dos Santos, foi socorrida pelo Samu e encaminhada para a Santa Casa com duas perfurações, sendo uma no abdômen, considerada mais grave.

De acordo com o registro policial, Claudemir foi atacado por Wender Amorim Dias, de 19 anos, que mora na mesma vila de casas da vítima, confessou o crime. O jovem afirmou que agiu por conta de mensagens de teor sexual que a vítima teria enviado à sua mãe. Após o ataque, Wender foi localizado em sua residência, no mesmo bairro, usando as mesmas roupas registradas pelas câmeras de segurança de um comércio próximo ao local da ocorrência.

A faca utilizada na agressão foi apreendida e passará por perícia. A vítima segue internada sob cuidados médicos. Já o autor recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à delegacia, sem apresentar ferimentos.

O caso foi registrado na Depac Cepol como homicídio qualificado pela traição ou emboscada e homicídio tentado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

