Homem, de 38 anos, foi atingido com uma facada na cabeça após ser acusado de supostos atos de pedofilia no bairro Santa Emília e região. Ele foi agredido com o golpe durante a tarde de domingo (5), enquanto andava na Rua Santa Bertilia.

Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha contou que estava em casa com familiares quando a vítima chegou pedindo para o socorro ser acionado, ele estava com um sangramento forte na cabeça.

Para a mulher, o rapaz contou que estava andando a pé pela rua quando dois homens passaram de moto e o agrediram com um golpe de faca na cabeça. Não sabendo passar mais informações a respeito dos autores ou o local exato onde a agressão aconteceu.

Durante as investigações sobre o ocorrido, a mulher relatou a polícia que a vítima está sendo acusada por um vídeo que circula nas redes sociais de estar entregando doces para duas crianças de aproximadamente 6 e 8 anos, deixando a subtender que essa pratica teria a finalidade de ter algo em troca das crianças, ou seja, está sendo acusado de pedofilia. Porém, o rapaz é conhecido na região por apresentar deficiência intelectual.

O SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado, constatando que a vítima estava com um corte de 7 cm na cabeça. Ele foi encaminhado para o Hospital da Santa Casa, onde recebeu atendimento médico especializado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também