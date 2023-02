Homem é esfaqueado até a morte no Jardim Los Angeles

Um homem, ainda não identificado, foi morto com várias facadas no pescoço nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (8) na rua Laucídio Coelho, no Jardim Los Angeles. A suspeita é que ele tenha ido 'cobrar uma fita' em uma região conhecida pelo comércio de drogas.

De acordo com informações apuradas pelo JD1 Notícias, a vítima não é conhecida na região e alguns vizinhos escutaram uma briga momentos antes de encontrarem o homem caído e sem vida.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas apontaram que a residência onde o homem morreu é conhecida como 'ponto de drogas'. O portão da casa estava entreaberto, mas não havia ninguém no imóvel na chegada dos policiais.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local, mas apenas para constatar o óbito, enquanto os policiais militares fazem a preservação da cena.

É esperado que a Polícia Civil e a Perícia Científica também compareçam no local para dar início a investigação do homicídio.

