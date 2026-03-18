Homem é esfaqueado durante briga com irmão em Três Lagoas

Um homem de 33 anos ficou ferido ao ser esfaqueado durante uma discussão com o irmão, na manhã desta terça-feira (17), no bairro Carioca, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após relatos de que um homem havia sido esfaqueado nas proximidades de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

No local, os policiais não encontraram os envolvidos e foram até a unidade de saúde, onde localizaram a vítima. Ele contou que estava no restaurante do irmão quando os dois começaram a discutir.

Durante a briga, o suspeito de 31 anos teria se apoderado de uma faca e causado um corte nas costas da vítima. Após o ocorrido, o homem fugiu. Os policiais fizeram buscas e o localizaram em uma residência. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia.

À polícia, o irmão da vítima afirmou que a discussão começou por motivos de trabalho e que teria pegado a faca para se defender após ser agredido.

Já na delegacia, a vítima apresentou outra versão e disse que o ferimento foi acidental. Segundo ele, estava com a faca, mas a deixou de lado durante a discussão. Ao tentar abraçar o irmão, acabou encostando na lâmina e sofreu um corte leve.

O homem esfaqueado permaneceu na UPA para atendimento médico e informou que não pretende comparecer à delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

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