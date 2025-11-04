Homem é esfaqueado durante briga por lixo com vizinho no Santa Luzia

Uma briga entre vizinhos terminou com uma pessoa ferida por facadas na manhã desta terça-feira (4) na Rua Santa Ana, na Vila Santa Luzia, em Campo Grande.

A Polícia Militar, detalhou que o conflito começou por causa de acúmulo de lixo em frente à casa de uma das partes envolvidas.

De acordo com testemunhas, os dois moradores, que vivem de frente um para o outro, se desentenderam e acabaram brigando com facões, correndo por cerca de uma quadra até um mercado próximo.

Durante a confusão, a vítima foi atingida duas vezes, na cabeça e na perna, e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa. O estado de saúde foi informado como estável.

O agressor fugiu do local em uma caminhonete Toyota Hilux prata, e a Polícia Militar segue em busca dele. Familiares do suspeito alegaram que ele teria agido em legítima defesa, mas o caso ainda está sendo apurado.

A PM informou que há câmeras de segurança na região que podem ajudar na identificação e localização do suspeito.

