Menu
Menu Busca terça, 04 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é esfaqueado durante briga por lixo com vizinho no Santa Luzia

De acordo com testemunhas, os dois moradores, que vivem de frente um para o outro

04 novembro 2025 - 17h28Brenda Assis     atualizado em 04/11/2025 às 17h31

Uma briga entre vizinhos terminou com uma pessoa ferida por facadas na manhã desta terça-feira (4) na Rua Santa Ana, na Vila Santa Luzia, em Campo Grande.

A Polícia Militar, detalhou que o conflito começou por causa de acúmulo de lixo em frente à casa de uma das partes envolvidas.

De acordo com testemunhas, os dois moradores, que vivem de frente um para o outro, se desentenderam e acabaram brigando com facões, correndo por cerca de uma quadra até um mercado próximo.

Durante a confusão, a vítima foi atingida duas vezes, na cabeça e na perna, e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa. O estado de saúde foi informado como estável.

O agressor fugiu do local em uma caminhonete Toyota Hilux prata, e a Polícia Militar segue em busca dele. Familiares do suspeito alegaram que ele teria agido em legítima defesa, mas o caso ainda está sendo apurado.

A PM informou que há câmeras de segurança na região que podem ajudar na identificação e localização do suspeito.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

No trajeto até a delegacia, ela afirmou estar grávida de trigêmeos e ser portadora de leucemia
Polícia
Mulher é flagrada se passando por advogada tentando defender homem preso em MT
Adolescente inventa tentativa de sequestro para não ir à escola e boato se espalha em MS
Polícia
Adolescente inventa tentativa de sequestro para não ir à escola e boato se espalha em MS
Grupo criminoso se passava por policiais; materiais apreendidos na ação.
Polícia
Presa em Campo Grande, advogada que assaltava muambeiros é alvo de ameaças
O caso foi flagrado na manhã de hoje
Polícia
VÍDEO: De muleta e tudo, homem finge ser deficiente para pedir esmola em Três Lagoas
Diulia segue em estado grave
Polícia
Adolescente de 17 anos é quem empinou moto e atropelou jovem em Sidrolândia
VÍDEO: Câmera flagrou motociclista rampando quebra-molas antes de morrer no São Conrado
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou motociclista rampando quebra-molas antes de morrer no São Conrado
Mulher passa mal e morre ao cair saindo do banheiro em Três Lagoas
Polícia
Mulher passa mal e morre ao cair saindo do banheiro em Três Lagoas
Pitbull matou a cadela
Polícia
Pitbulls soltos no Oscar Salazar matam cachorros e dono é levado para delegacia
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Jovem é esfaqueado durante briga com padrasto e socorrido em estado grave
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida pelo filho após morrer dormindo no Colúmbia

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote