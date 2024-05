Homem é esfaqueado durante roubo em ponto de ônibus em Corumbá

Homem, de 36 anos, precisou ser socorrido ao ser esfaqueado durante um roubo ocorrido na manhã de segunda-feira (27), no Bairro Cristo Redentor, em Corumbá. Ele estava esperando ônibus para ir trabalhar.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, a vítima estava na parada do ônibus quando um Volkswagen Gol prata parou na rua. Neste momento, um homem desceu e partiu para cima da vítima dizendo: "vou te matar".

Para não ser esfaqueado, o rapaz chegou a tentar se defender, mas acabou lesionando a mão ao cair antes de fugir correndo. No desespero, a mochila da vítima ficou no local do crime.

Sem saber o que fazer, a vítima voltou para casa e foi socorrida pela irmã, que o encaminhou para o pronto-socorro. O rapaz recebeu atendimento médico, mas ficou aguardando um procedimento cirúrgico.

Não existem informações a respeito do autor, nem se ele foi preso. O caso foi registrado como roubo qualificado, se da violência resulta morte, na forma tentada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também