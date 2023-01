Homem é esfaqueado no peito durante o último sextou do ano na Capital

O último sextou do ano terminou mal para um rapaz de 30 anos, após ele ter sido esfaqueado por um desconhecido enquanto bebia em um bar de Campo Grande. O golpe acertou o peito do homem.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela esposa da vítima. Ela contou a equipe que ao chegar em casa do serviço encontrou o marido esfaqueado. Perguntado o que teria acontecido, ele soube apenas dizer que estaria bebendo com um amigo.

Em determinado momento, um desconhecido chegou e o esfaqueou no peito, fugindo em seguida. A vítima não soube informar quem era o autor e muito menor o motivo da tentativa de assassinato.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como lesão corporal dolosa.

