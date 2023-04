Homem é esfaqueado no pescoço durante briga por causa de aluguel

Sem conseguir entrar em um acordo por causa de um aluguel vencido um homem, de 52 anos, foi esfaqueado pelo proprietário da casa onde ele mora durante a noite de domingo (2), em Rondonópolis, Mato Grosso.

De acordo com o site RD News, a vítima teria ido até a residência para fazer a retirada dos móveis quando o suspeito, de 63 anos, chegou ao local. Neste momento, os dois teriam dado início a uma discussão, sem conseguir entrar em um acordo por conta do valor do aluguel.

A vítima relatou a polícia que foi surpreendida por um golpe de faca no pescoço. O autor fugiu em seguida e apesar das diligências feitas as equipes policiais não o encontraram na região.

O home foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o hospital da região. Ainda conforme o site, consta no boletim de ocorrência que cerca de 3h depois da briga o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio na residência e a suspeita é que a ação tenha sido criminosa.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e esta sendo investigado.

