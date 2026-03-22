Homem Ã© esfaqueado no pescoÃ§o pelo enteado durante briga em Guia Lopes da Laguna

Homem foi atingido por várias facadas na região do pescoço durante uma briga com o enteado, de 17 anos, na aldeia Cerro Y, localizada na zona rural do município de Guia Lopes da Laguna.
Conforme as informações iniciais, a vítima estava separando uma briga entre a esposa e uma vizinha, ocorrida durante uma bebedeira. Após conter a confusão entre as mulheres, ele foi surpreendido pelo enteado.
Ele foi atingido por dois golpes, sendo um em seu pescoço e outro na testa. O ferimento teria sido superficial, mas ainda assim, a vítima foi encaminhada para um hospital da Jardim, onde recebeu atendimento médico especializado.
O caso foi atendido também pela Polícia Militar.
Reportar Erro
Deixe seu ComentÃ¡rio
Leia TambÃ©m
PolÃcia
Homem bebe, nÃ£o paga conta e causa confusÃ£o em bar na Capital
PolÃcia
Briga por ciÃºmes termina com jovem esfaqueado em Rio Verde
PolÃcia
Suspeito Ã© preso apÃ³s agredir e jogar carro contra mulher na Vila Olinda
PolÃcia
Jovem tem carro atingido durante acidente, persegue motorista e apanha em Dourados
PolÃcia
Motorista morre horas apÃ³s bater carro em poste de luz em CorumbÃ¡
PolÃcia
ExplosÃ£o de caminhÃ£o em lava-jato de Campo Grande deixa homem gravemente ferido
PolÃcia
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
PolÃcia
CrianÃ§a de 8 anos diz ter sido estuprada pelo irmÃ£o de 13 em Guia Lopes da Laguna
PolÃcia
Morador de SidrolÃ¢ndia de 16 anos morre afogado ao nadar em rio de Santa Catarina
PolÃcia