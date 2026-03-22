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Homem Ã© esfaqueado no pescoÃ§o pelo enteado durante briga em Guia Lopes da Laguna

A vÃ­tima foi socorrida e encaminhada para um hospital, onde recebeu atendimento mÃ©dico especializado

22 marÃ§o 2026 - 16h42Brenda Assis
O caso aconteceu na madrugada de hojeO caso aconteceu na madrugada de hoje   (Jardim MS News)

Homem foi atingido por várias facadas na região do pescoço durante uma briga com o enteado, de 17 anos, na aldeia Cerro Y, localizada na zona rural do município de Guia Lopes da Laguna.

Conforme as informações iniciais, a vítima estava separando uma briga entre a esposa e uma vizinha, ocorrida durante uma bebedeira. Após conter a confusão entre as mulheres, ele foi surpreendido pelo enteado.

Ele foi atingido por dois golpes, sendo um em seu pescoço e outro na testa. O ferimento teria sido superficial, mas ainda assim, a vítima foi encaminhada para um hospital da Jardim, onde recebeu atendimento médico especializado.

O caso foi atendido também pela Polícia Militar.

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