Homem Ã© esfaqueado no pescoÃ§o pelo enteado durante briga em Guia Lopes da Laguna

Homem foi atingido por várias facadas na região do pescoço durante uma briga com o enteado, de 17 anos, na aldeia Cerro Y, localizada na zona rural do município de Guia Lopes da Laguna.

Conforme as informações iniciais, a vítima estava separando uma briga entre a esposa e uma vizinha, ocorrida durante uma bebedeira. Após conter a confusão entre as mulheres, ele foi surpreendido pelo enteado.

Ele foi atingido por dois golpes, sendo um em seu pescoço e outro na testa. O ferimento teria sido superficial, mas ainda assim, a vítima foi encaminhada para um hospital da Jardim, onde recebeu atendimento médico especializado.

O caso foi atendido também pela Polícia Militar.

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